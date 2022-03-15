Бесполетная зона в небе над Украиной означала бы начало военного противостояния НАТО с Россией, а этого никто не хочет.

Об этом заявил во вторник на форуме, организованном газетой Die Welt, канцлер ФРГ Олаф Шольц.



"Мы не будем устанавливать бесполетные зоны над Украиной. Это бы означало прямую военную конфронтацию с Россией, с российскими боевыми самолетами", - приводит издание слова политика.

"С президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими союзниками мы едины во мнении, военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно. Никто не может этого хотеть", - сказал он.

Напомним, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной с первых дней войны. Это означает, что российские ракеты и самолеты не смогут бомбить города, так как все летящие объекты будут сбивать ПВО и военные самолеты сил НАТО.

Председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной может стать причиной для Третьей мировой войны.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что не видит в НАТО смелости закрыть небо в Украине и попросил купить противоракетные системы. А в Конгрессе США попросили Зеленского ослабить призывы к введению бесполетной зоны над Украиной.