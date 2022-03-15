Члены Конгресса США попросили Киев ослабить призывы о введении бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает во вторник, 15 марта, издание Politico.

По данным издания, поддерживающие Владимира Зеленского американские законодатели и лоббисты рассказали, что они пытались призвать Киев уделять меньше внимания теме бесполетной зоны, возможность создания которой американская администрация неоднократно исключала, и сосредоточиться на "более достижимой цели" расширения военной помощи - к примеру, на предоставлении зенитных ракетных комплексов С-300.

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