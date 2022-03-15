Президент США Джо Байден подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год, который начался в октябре 2021 года, в объеме $1,5 трлн.

В этот пакет вошли рекордные $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Об этом Джо Байден сообщил в Twitter во вторник, 15 марта.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который оставляет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", - говорится в сообщении президента США.

"Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в $13,6 млрд для реагирования на вторжение РФ на Украину и его последствия для соседних стран. [...] Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы [...], чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис [на Украине]", - сказал Байден во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа.

Напомним, что в Конгрессе США утвердили выделение 13,6 миллиардов долларов помощи Украине.

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