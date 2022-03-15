Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё раз заявил, что белорусские войска не будут принимать участие в войне в Украине.

Об этом пишет РИА "Новости".

"Нам там делать нечего, нас туда не зовут", - сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что с территории Украины два дня назад была запущена ракета "Точка-У" в сторону Беларуси.

Также сообщалось, что в республике начала работать новая конституция. Среди изменений в конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

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