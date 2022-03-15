Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что два дня назад с территории Украины была запущена ракета "Точка-У" в направлении республики и добавил, что ее удалось перехватить.

Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале во вторник, 15 марта.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть.

Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется.

Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - заявил Лукашенко.

"Судя по тому, что сказал он об этом лишь спустя два дня, как повод для вступление в войну он это вряд ли собирается использовать", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее советник главы МВД Украины объяснил, почему Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России.

Также мы писали, что в Беларуси начала работать новая конституция. Среди изменений в конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

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