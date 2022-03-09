Сегодня, 9 марта, в столице Италии неизвестные борцы совершили нападение на посольство Беларуси.

Об этом сообщает местная полиция.

В правоохранительных органах рассказали, что неизвестные запустили петарду на территорию дипмиссии. Сотрудники не исключают, что это может быть демонстративным актом в ответ на войну в Украине.

В данный момент о пострадавших не сообщается, но охрану посольства уже усилили.

Напомним, что ранее в Ирландии "простой работяга", протестующий против войны, протаранил ворота российского посольства. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией.

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