Во многих странах мира прошли акции против войны в Украине. Как правило, на них выходили по несколько десятков человек.

Митинги прошли в Австрии, Швеции, Польше, Германии, США, Грузии и даже Японии.

Например, сотни поляков вышли на площадь, чтобы выразить протест против возможного вторжения России. Участники акции размахивали украинскими, польскими, а также европейскими флагами, несли плакаты в поддержку Украины.

Также, как уже писала "Страна" митинги против войны прошли и в России: в Москве и Санкт-Петербурге несколько тысяч человек кричали: "Мы тут!", "Нет войне!". Кто-то держал в руках плакаты, кто-то следил за новостями в телефоне.

По данным СМИ, в российских городах задержали около 150 активистов одиночных пикетов. В их числе правозащитница Марину Литвинович. Как сообщил российский политолог Дмитрий Орешкин, ее арестовали при выходе из дома и даже не позволили развернуть свой нарисованный плакат.

Как писала "Страна", 24 февраля утром в городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Мариуполе начали звучать взрывы. Это случилось после того, как Владимир Путин заявил о вводе российских войск на Донбасс.

"Страна" следит за ситуацией в Украине в обновляемом материале.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".