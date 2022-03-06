Акции протеста против войны в России практически закончились. Много народа они не собрали и в большинстве случаев завершились задержаниями (участие в таких акциях грозит теперь до 5 лет тюрьмы).

Пацифисты выходили с желтыми и голубыми шариками, украинскими флагами, скандировали "нет войне". А в Москве даже пели гимн Украины. Протестующих вязал ОМОН.

Всего в России число задержанных на сегодняшних митингах против войны уже достигло 2 316 человек в 46 городах. В сети появилось видео, как в Санкт-Петербурге протестующие пытались отбить своего соратника у ОМОНа.

Происшествие случилось и после пикета. Автозак, который вёз митингующих, попал в аварию. Пострадали несколько человек.

Попутно в Москве и других городах состоялся автопробег сторонников Путина и его "военной спецоперации". Люди ездили колоннами на личных автомобилях с флагами РФ, "ЛДНР" и надписями Z.

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