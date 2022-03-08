В Санкт-Петербурге россияне вышли на антивоенную демонстрацию. Правоохранители жестко задерживают ее участников.

В сети опубликованы видео с этого мероприятия в северной столице России. На кадрах можно рассмотреть, как немногочисленная демонстрация куда-то идет в сопровождении полицейских.

На другом видео запечатлено, как сразу несколько полицейских скручивают, избивают и тащат к автозаку парня.

Напомним, "Страна" писала о том, как прошли акции против войны с Украиной в РФ и как задерживали участников митингов.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.