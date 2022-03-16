Президент США Джо Байден намерен в среду, 16 марта, объявить о выделении Украине военной помощи на сумму 1,01 млрд долларов.

Об этом сообщает во вторник, 15 марта, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, пакет помощи будет включать противотанковые и противовоздушные вооружения, включая "Джавелины" и "Стингеры".

Соответствующее решение принято на фоне предстоящего в среду выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США, на котором тот, как ожидается, обратится к США с призывом о дополнительной поддержке.

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