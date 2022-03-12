Новый пакет помощи Cоединенных Штатов Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

Об этом пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что Байден издал меморандум о выделении Украине до 200 млн долларов военной помощи.

Также мы писали, что в Минобороны просят не комментировать передачу иностранной военной помощи Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что изменилось на войне за 12 март.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно