Лидеры Европейского Союза на саммите в Версале впервые приняли решение значительно расширить военные расходы стран Европы, совместно разрабатывать, создавать и закупать новые вооружения.

Об этом говорится в распространенном в пятницу итоговом заявлении саммита.

"Мы должны решительно инвестировать больше и большим результатом в наши военные возможности и инновационные технологии. Мы приняли решение значительно повысить наши оборонные расходы, значительная часть которых должна пойти на инвестиции для компенсации наших основных недостатков (в сфере вооружений - Ред.). Новые военные возможности должны создаваться при кооперации внутри ЕС", - говорится в документе.

Лидеры ЕС намерены приоритетно развивать военные возможности, которые могут гарантировать способность Евросоюза проводить "полномасштабные военные операции", для чего предлагается "осуществлять стратегические инвестиции в такие ключевые сферы, как кибербезопасность и космическая связь и коммуникации".

Страны ЕС также планируют искать возможности комбинированного применения гражданских, военных и космических технологий и "развивать собственную оборонную промышленность, включая малые и средние предприятия".

На итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявил, что ЕК к середине мая определит во взаимодействии с НАТО потребности стран ЕС в новых вооружениях, в которые надо инвестировать новые средства.

"Мы к середине мая должны определить наши критические потребности в военных возможностях, которые требуют дополнительных инвестиций, для обеспечения безопасности Евросоюза. Мы сделаем это в тесном взаимодействии с НАТО", - сказала она.

Лидеры стран Европы на саммите в Уэльсе в 2014 году приняли решение повысить свои национальные оборонные расходы до 2% ВВП под предлогом отражения угрозы со стороны РФ.

Ранее мы также писали о том, что в ночь с 10 на 11 марта в Версале по итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

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