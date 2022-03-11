Евросоюз хочет растянуть отказ от российских нефти, газа и угля на 5 лет. Еврокомиссия готовится к середине мая представить план отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Также подготовят проект реформы энергорынка. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, глава дипломатии ЕС Боррель призвал страны ЕС избегать вступления в прямую войну с РФ и снизить зависимость от российского газа.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".