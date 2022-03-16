Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Об этом он заявил во вторник на брифинге в Киеве по итогам переговоров трех лидеров европейских стран с руководством Украины.



"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины", - сказал политик, выступление которого транслировало Telewizja Polska.

"Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", - отметил он.

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