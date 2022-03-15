В Украину прибыли премьер-министры Польши, Словении и Чехии. Как сообщалось, они встретятся в Киеве с Зеленским.

Об этом сообщил во вторник в своем Facebook глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Фото: Facebook Mateusz Morawiecki

"Эта война - результат действий жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы Украины! В результате мир утратил чувство безопасности, гибнут невинные люди и теряют состояние всей жизни. Нужно как можно скорее остановить эту трагедию на Востоке", - сообщил премьер.

Напомним, что три премьер-министра и лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", занимающий в польском правительстве пост вице-премьера по вопросам безопасности, отправились в Киев на поезде во вторник утром.

Подчеркивается, что эта делегация представляет Евросоюз. Визит согласован с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Цель визита - подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу.

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