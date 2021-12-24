Основатель и председатель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обвинил Германию в попытке превратить Европейский Союз в федералистский "Четвертый германский рейх".

Об этом политик заявил газете GPC.

Есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения немецкого четвертого рейха на основе ЕС", сказал глава партии.

По словам Качиньского, который также является заместителем премьер-министра Польши, отвечающим за национальную безопасность, термин "Четвертый германский рейх" "не имеет ничего отрицательного в этом отношении, поскольку это не Третий рейх, а отсылка к Первому", то есть Священной Римской империи.

Поводом высказаться так стала критика Евросоюзом судебной реформы Польши. Качиньский назвал решения суда ЕС узурпативными.

Во время недавнего визита нового канцлера Германии Олафа Шольца в Польшу его польский коллега Матеуш Моравецки охарактеризовал поддержку коалиционным правительством ФРГ большего федерализма в Европейском союзе как "утопическую и, следовательно, опасную" и сказал, что его правительство поддерживает концепцию Европы суверенных народов.

Ранее "Страна" писала о конфликте Польши с ЕС из-за судебной реформы. В октябре в соседнем государстве отказались платить миллионный штраф, наложенный Судом ЕС из-за этой реформы.

Также мы рассказывали, что Качиньский допустил, что польская сторона может продлить забор на границе с Беларусью до границы с Украиной.