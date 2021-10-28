Министр юстиции Польши Збигнев Зобро заявил, что страна не может и не должна платить штраф, который наложил Суд Европейского союза за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы.

Цитирует главу ведомства издание Onet.

"Польша не может заплатить ни одного злотого", - заявил польский министр.

В свою очередь, и заместитель министра юстиции Себастьян Калета заявил, что страна не может выплатить такие деньги.

"Это шантаж и еще один элемент правовой агрессии. Польское правительство не может уплатить этот штраф, поскольку это было бы нарушением польской конституции. Нет никакой юридической возможности исполнить такое решение", - сказал он.

Напомним, в июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. После этого суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро из-за невыполнения требований по судебной реформе.

Отметим, что часть европейских элит грозит антипольскими санкциями - от урезания бюджета до исключения из Евросоюза - "полэксита". "Страна" ранее подробно разбиралась, почему ЕС наказывает Польшу за "нарушение демократии".