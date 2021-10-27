Суд Европейского союза после обращения Европейской комиссии назначил Польше штраф за невыполнение законодательства ЕС о независимости судебной системы. Варшаву обязали платить каждый день по миллион евро до тех пор, пока она не повинуется требованиям Евросоюза.

Об этом говорится в материалах суда, обнародованных в среду, 27 октября.

"Своим распоряжением заместитель председателя Суда постановил Польше выплатить штраф в размере 1 000 000 евро в сутки с даты уведомления об указанном постановлении и до тех пор, пока это государство-член не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в сообщении.

Штраф объяснен необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Евросоюза, а также ценностям, на которых основан союз".

Напомним, в июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. В сентябре Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с требованием ввести финансовые санкции в отношении Польши за деятельность местной Дисциплинарной палаты, которая все еще назначает слушания и не соблюдает постановление суда.

Отметим, что часть европейских элит грозит антипольскими санкциями - от урезания бюджета до исключения из Евросоюза - "полэксита". "Страна" ранее подробно разбиралась, почему ЕС наказывает Польшу за "нарушение демократии".