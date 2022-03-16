В США хотят дополнительно выделить $186 млн на гуманитарную помощь украинцам. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил Блинкен, "США предоставляют более $186 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи с целью поддержки внутренне перемещенных лиц и более чем 3 млн беженцев" из Украины.

Блинкен подчеркнул, что необходимо "содействовать беспрепятственному гуманитарному доступу на Украине". Он также призвал обеспечить "безопасный выход для тех, кто хочет покинуть города".

Госсекретарь отметил, что с февраля США выделили на гуманитарную помощь Украине около $293 млн, а за последние восемь лет - примерно $644 млн.

Ранее "Страна" писала, что в США готовы принимать беженцев из Украины, но ещё не решили, как именно это делать. А президент Джо Байден пообещал позаботиться о том, чтоб Украина имела оружие для защиты от российского вторжения, а также глава США обещает принять украинских беженцев с распростертыми объятиями. После этого американский лидер подписал закон с рекордной помощью Украине в размере $13,6 млрд.