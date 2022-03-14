В США рассматривают введение полного эмбарго на торговлю с Россией.

Об этом сообщила со ссылкой на замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адемейо корреспондент телеканала CNBC Кайла Тауш 14 марта в своем Twitter.

По ее словам, заместитель министра лично сообщил ей, что такая инициатива находится в работе. Кроме того, по ее словам, прорабатываются шаги по блокированию доступа России к международному морскому сообщению, введению ограничений по экспорту никеля, урана, алюминия, а также блокированию операций с криптовалютами.

При этом непосредственное интервью Адемейо с озвученными вопросами и его ответами пока не вышло в эфир. Есть только фрагменты выступления заместителя министра, где он заверяет, что американская сторона предпримет все усилия для воздействия на российскую экономику.

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