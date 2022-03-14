Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России.

Сообщается, что новые санкции ЕС в отношении РФ направлены как против физлиц и организаций, так и против секторов экономики.

Кроме того, мы также писали, что государства Евросоюза намерены принять новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти", "Транснефти" и "Газпрома", однако продолжат покупать у них жидкое топливо.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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