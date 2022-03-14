Государства Евросоюза намерены принять новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти", "Транснефти" и "Газпрома", однако продолжат покупать у них жидкое топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"На эти три компании уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование. В соответствии с новым пакетом, который будет обсуждаться 14 марта высокопоставленными дипломатами ЕС, компании также столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива", - пишет агентство.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз хочет растянуть отказ от российских нефти, газа и угля на 5 лет. Еврокомиссия готовится к середине мая представить план отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Также подготовят проект реформы энергорынка.

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