Из Украины в соседние страны выехали уже 3 миллиона беженцев. Об этом сообщило во вторник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 24 февраля по 15 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 000 381. В частности, в Польшу прибыли 1 830 711 человек, в Румынию - 459 485, в Молдавию - 337 315, в Венгрию - 267 570.

Недавно Венгрия упростила правила въезда для украинских беженцев, а британцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц.

Однако Израиль фактически отменил безвиз с Украиной и закрылся от беженцев.

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