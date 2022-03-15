В Америке заявили, что приветствовали бы беженцев с Украины, однако страна пока не предлагает таким лицам никакой упрощенной процедуры въезда в Соединенные Штаты.

"Президент приветствовал бы приезд сюда украинцев. Разумеется, они в настоящее время могут подавать (документы на въезд в США - Ред.) в качестве беженцев. Однако мы продолжаем обсуждать, какие варианты могут существовать", - сказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее президент США Джо Байден пообещал позаботиться о том, чтоб Украина имела оружие для защиты от российского вторжения. Также он обещает принять украинских беженцев с распростертыми объятиями.

Недавно Венгрия упростила правила въезда для украинских беженцев, а британцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц.

Однако Израиль фактически отменил безвиз с Украиной и закрылся от беженцев.

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