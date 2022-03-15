В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада приняла ряд законопроектов , которые призваны стабилизировать деятельность государства в условиях военного положения. Всего на заседание явилось 345 парламентариев.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект 7168, призванный продлить срок действия военного положения в Украине до 25 апреля 2022 года, был принят 343 голосами.

Законопроект 7137д предусматривает дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны, был принят 340 голосами.

Законопроект 7151 за признание добровольцев ТРО ветеранами войны поддержали 344 депутата.

Законопроект 7140 вводит упрощение варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми. За него проголосовали 344 нардепа.

Законопроект 6384 предусматривает особенности бюджетирования судебной системы. Его также поддержали 344 парламентария.

Законопроект 7147 об особенностях деятельности и дополнительных полномочиях полиции в условиях военного положения приняли силами 343 депутатов.

Законопроект 7145 вводит закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовую защиту военного командования, военнослужащих, ТРО, работников правоохранительных органов. Поддержан 344 нардепами.

Законопроект 7149- возможность отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва такого лица на военную службу, 341 депутат проголосовал "за".

Законопроект 7133 предусматривает гарантии государства, что в условиях военного положения учителя не увольняются с работы, им гарантируется заработная плата и другие гарантии. Также гарантии государства по организации образовательного процесса в форме наиболее безопасной для жизни и здоровья людей. Частичная передача полномочий от Минобразования в ВГА. "За" высказался 341 народный депутат.

Законопроект 7143 - предоставление дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия. Принят силами 343 парламентариев.

Законопроект 7154 предусматривает остановку совершения исполнительных действий, взыскателями по которым является Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором. Поддержали 343 нардепа.

Законопроект 7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях военного положения (345 - "за").

Законопроект 7130 ускоряет вступление в действие закона о военном капелланстве. "За" высказалось 340 парламентариев, документ сразу вступает в силу.

Законопроект 7144 за упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения и после. "За" - 345 депутатов.

Законопроект 7161 за увеличение в особый период общей численности Госпогранслужбы на 7000 военнослужащих. Принят силами 344 народных депутатов.

Законопроект 7166 предусматривает особенности управления Правительством бюджетом в условиях военного положения, 345 депутатов проголосовало "за".

Законопроект 7167 - увеличение на 67 млрд расходов на армию, перераспределение объемов предоставления государственных гарантий в пределах предельного размера гарантированного государством долга и ограничение использования средств дорожного фонда. Принят 342 голосами "за".

Законопроект 7160 вводит либерализацию трудового законодательства в условиях военного положения ("за" - 344 парламентариев).

Законопроект 7148 об повышении эффективности уголовного производства по киберпреступлениям, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными. Принят 343 голосами "за".

Законопроект 7157 расширяет действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны. Поддержал 341 нардеп.

Законопроект 7038д - увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения. "За - 270 парламентариев.

Также 335 голосами поручили главе ВРУ безотлагательно подписать принятые законопроекты и направить президенту.

"Кива больше не депутат. Поступило его заявление о добровольной сдаче мандата. 335 депутатов поддержали это решение. Фракцию ОПЗЖ покинул 4 депутата: Абрамович, Плачкова, Столар и Фельдман", - добавил Железняк.

Напомним, Верховная Рада поддержала решение лишить мандата народного депутата IX созыва Илью Киву, ранее входившего во фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь!"

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