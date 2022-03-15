Верховная Рада поддержала решение лишить мандата народного депутата IX созыва Илью Киву, ранее входившего во фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь!"

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", - указано в сообщении.

Накануне по инициативе сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко Илью Киву исключили из фракции.

Напомним, Госбюро расследований инициирует объявление народного депутата от партии ОПЖЗ Ильи Кивы в международный розыск.

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