Илью Киву лишили мандата депутата Рады
Верховная Рада поддержала решение лишить мандата народного депутата IX созыва Илью Киву, ранее входившего во фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь!"
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.
"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", - указано в сообщении.
Накануне по инициативе сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко Илью Киву исключили из фракции.
Напомним, Госбюро расследований инициирует объявление народного депутата от партии ОПЖЗ Ильи Кивы в международный розыск.
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