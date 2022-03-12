Госбюро расследований инициирует объявление народного депутата от партии ОПЖЗ Ильи Кивы в международный розыск. Об этом прес-служба ведомства сообщила на официальной странице Бюро в Facebook.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что за день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеопоздравления с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.

Напомним, 1 марта лидер ОПЗЖ Юрий Бойко сказал, что публичные высказывания Кивы разжигают рознь в обществе, а не способствуют восстановлению мира. Нардеп уехал в Россию и часто выступает на государственном телевидении там. Его исключили из фракции ОПЗЖ.

После этого генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене нардепу Илье Киве, а львовский суд его заочно арестовал.