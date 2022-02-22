После признания президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" Владимир Зеленский поручил на постоянной основе проводить обыски у главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, а также выявить признаки уголовных правонарушений против нацбезопасности у депутатов "ОПЗЖ".

Об этом сообщает народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в своем Facebook.

По его словам, в сети опубликовали фрагмент документа, исходя из которого Зеленский "приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис президента нацистских группировок".

Документ содержит несколько пунктов, среди которых:

Осуществлять на постоянной основе в отношении гражданина Медведчука В.В. - комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием оперативно-технических мероприятий с целью выявления и документирования фактов поддержки объектом связей с руководством Российской Федерации.

Подготовить план и осуществить мероприятия по выявлению и документированию в действиях: Волошина О.А., Кивы И.В., Колтуновича О.С., Кузьмина P.P., Рабиновича В.3., Черного В.И., Шуфрича Н.И. признаков уголовных правонарушений против национальной безопасности Украины.

Продолжить осуществление контрразведывательного сопровождения поездок и встреч Волошина О.А., Кивы И.В., Колтуновича О.С., Кузьмина Р.Р., Рабиновича В.З., Черного В.И., Шуфрича Н.И., в частности с использованием оперативно-технических мер.

Выявить и проанализировать имеющуюся в оперативных и следственных подразделениях СБ Украины информацию о ближайшем окружении Медведчука В.В. из числа депутатов Партии, охранников, бизнес партнеров, лиц, осуществляющих хозяйственно-бытовую деятельность в местах его проживания и партийных офисах, на предмет совершения ими уголовных правонарушений. Оперативным путём получить от указанных лиц сведения о деятельности В.В. Медведчука, направленную на подрыв государственной безопасности Украины.

Продолжить легализацию полученных в ходе контрразведывательных мер данных о правонарушениях со стороны гражданина Медведчука В.В. и лиц с его окружения и направить материалы в Офис Генерального прокурора для принятия процессуальных решений и использования их при осуществлении досудебного расследования уголовных производств.

Через возможности патриотически настроенных движений (Азов, С14, ДР ОУН, ДУК ПС) организовать и провести акции и протесты по деятельности Партии в том числе: официального офиса, мест проживания лидеров Партии (по отдельному списку), офисов и студий подконтрольных средств массовой информации (по отдельному списку).

Через официальные и оперативные возможностей провести работу со средствами массовой информации по медийному сопровождению акций.

"Я лично не удивлён. Рыпнуться на Путина и российскую армию Зеленский, конечно же, не посмеет. А вот уничтожить находящегося под арестом в полной зависимости от власти Медведчука и законопослушную ОПЗЖ, это пожалуйста. Тут он герой. Расправиться с политическими оппонентами руками нациствующих группировок, это, конечно, подло и мерзко, но, как говорится, какая власть, такие и методы", - написал Кузьмин.



Напомним, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР", среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.