В четверг, 17 февраля, Апелляционный суд Киева снова отказался рассматривать жалобу главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука на домашний арест.

Об этом рассказал народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Только что Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест. В этот раз из-за того, что райсуд вновь не представил в апелляционный дело Медведчука для проверки, а также из-за того, что прокурор, который явился в суд, не представил документов, подтверждающих его полномочия на участие в деле", - написал нардеп.

Напомним, 10 января Печерский суд продлил домашний арест для Виктора Медведчука еще на два месяца.

Ранее мы писали, что 11 мая прошлого года Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. В октябре Медведчуку выдвинули подозрение в за "госизмену и содействие террористической организации" касательно поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Также сообщалось, что 13 мая Печерский суд Киева избрал для Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, которую затем неоднократно продлевали.