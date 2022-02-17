Суд отказался рассматривать апелляционную жалобу Медведчука. Фото: facebook.com/Ренат Кузьмин

В четверг, 17 февраля, Апелляционный суд Киева снова отказался рассматривать жалобу главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука на домашний арест.

Об этом рассказал народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Только что Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест. В этот раз из-за того, что райсуд вновь не представил в апелляционный дело Медведчука для проверки, а также из-за того, что прокурор, который явился в суд, не представил документов, подтверждающих его полномочия на участие в деле", - написал нардеп.

Суд отказл в рассмотрении жалобы Медведчука. Скриншот из фейсбука Рената Кузьмина

Напомним, 10 января Печерский суд продлил домашний арест для Виктора Медведчука еще на два месяца.

Ранее мы писали, что 11 мая прошлого года Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. В октябре Медведчуку выдвинули подозрение в за "госизмену и содействие террористической организации" касательно поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Также сообщалось, что 13 мая Печерский суд Киева избрал для Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, которую затем неоднократно продлевали.

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