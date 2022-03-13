В Украине сохраняется сложная ситуация с автомобильным топливом. Особенно по ценам. В некоторых областях бензин уже продают почти по 50 гривен за литр. Также на некоторых АЗС продолжают действовать ограничения по продажам в одни руки, хотя тотально дефицита, как в первые дни войны, уже нет.

Власти обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а цены на АЗС могут снизиться. На днях Кабмин изменил формулу расчета предельной цены на бензин и дизель.

Плюс подготовлен законопроект об отмене акциза и снижении НДС на топливо с 20% до 7%. Эти решения обсуждались уже давно, причем, изначально акциз планировали не обнулять, а просто снизить.

Как изменятся цены ра АЗС после того, как запустят новую схему ценообразования?

"Предельная цена бензина составит 38 гривен за литр, дизеля — около 35 гривен. Это на 8 и 5 гривен меньше, чем по действующей формуле. Но самое главное — открывается шлюз для новых поставок",— говорит руководитель агентства "А—95" Сергей Куюн.

То есть, трейдеры попытаются решить вопрос с дефицитом топлива, который является главным для рынка после того, как в нашу страну прекратились поставки белорусского и российского ресурса (он занимал до 80%).

Еще одно готовящееся нововведение от Кабмина — временная отмена технического регламента на топливо. То есть, к нам можно будет завозить бензин и дизель не только стандарта Евро-5, но и уровнем пониже, скажем, Евро-2. Что расширяет выбор каналов поставок.

Разбирались, какая сейчас ситуация с автомобильным топливом, и что будет с ценами и предложением на АЗС дальше.

Топливо появилось, ценники растут

Мы уже писали о топливном кризисе, который накрыл Украину с первых дней войны. Россия и Беларусь буквально сразу же остановили поставки ресурса в нашу страну, плюс из-за блокады портов стало невозможно завозить нефтепродукты морем. Если учесть, что львиная доля потребностей украинского топливного рынка обеспечивается импортом, стало понятно, что дефицита не миновть.

Но внутренние запасы бензина и дизеля на складах трейдеров рассчитаны почти на месяц потребления, по газу — примерно на три недели. При этом топливо пропало с АЗС буквально с первых же дней войны. Руководитель отдела маркетинга "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук пояснил, что главной причиной стали проблемы с логистикой — нехватка водителей, рискованность маршрутов и прочее. Как только сети перестроили логистику, бензин появился на АЗС, по крайней мере тех, что не находятся в зонах боевых действий. На сегодняшний день в Киеве можно свободно заправиться топливом, многие АЗС сняли ограничения по продажам в одни руки.

При этом угроза дефицита на рынке все равно очень большая. В том числе, не хватает топлива на посевную. По данным нардепа, члена аграрного комитета Рады Олега Кулинича, потребность в ГСМ под посевную составляет 240 тысяч тонн, а в дефиците — 200 тысяч. То есть, пока аграрии обеспечены чуть больше чем на 15% от реальных потребностей.

Также ухудшилась ситуация с ценами.

С начала войны в Украине нефть на мировых рынках взлетела до многолетних максимумов, следовательно, подорожали и нефтепродукты, к которым привязано определение предельных цен на бензин и дизель в формуле от Минэкономики. Она, напомним, включает стоимость нефтепродуктов на границу, доставку в Украину и курс доллара. Минэкономики пересматривает предельные цены каждые 10 дней. На первую декаду марта цена бензина не должна превышать 33,79 гривен, дизеля — 30,95 гривен за литр. Но это без учета розничной надбавки, с ней предельные ценники на бензин — 38,34, на дизель — 35,92 гривны. Это дороже, чем в феврале. Но предельных цен на топливо в войну придерживаются далеко не все АЗС. На некоторых заправках, особенно приближенных к зонам боевых действий, бензин уже по 45-47 гривен за литр.

"Сегодня уже заправлял по 47. По 2-3 бака сжигать капец как дорого. А не ездить нельзя",— пишет в соцсетях учредитель Oil Point Эльдар Салимов. "Есть ценники и по 50 гривен за литр бензина",— говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

При этом есть ценники и пониже. Скажем, на "Авиас" — 34,95 гривен, на WOG и ОККО бензин А—95 стоит 36,75 гривен ( премиальный — 38,99 гривен), дизель — 35,99. На АЗС "Укрнафты" обычный продают по 35 гривен, премиальный по 35,5, дизель — по 34 гривны. На KLO бензин стоит 36,29 (премиальный — 36,59), дизель 35,59 и т.д.

То есть, все зависит от наличия топлива на конкретной АЗС, текущей ситуации в населенном пункте и регионе.

Как в Украине будут сдерживать цены на АЗС и сработает ли это

Но главная интрига — что будет с ценами на топливо дальше.

На фоне заоблачных цен на нефть резко подорожали также нефтепродукты. "Расчеты показывают, что в новых условиях себестоимость поставки по текущим мировым ценам составляет 43 гривны по обоим продуктам (бензину и дизелю — Ред). Добавим сюда установленную Минэкономики наценку 4,5 гривен и 5 гривен на литр, и получим стоимость на АЗС",— пояснял Куюн.

По состоянию на 11 марта дизель на опте уже стоил 42 гривны за литр, тогда как предельная розничная цена от Минэкономики — 36 гривен. То есть, если заправщики уже уходят в минус. Прошло всего два дня, и ценник на опте еще подрос. "Сегодня уже 44",— говорит нам владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По новым ценам на бензин и дизель прогнозы экспертов самые мрачные. К примеру, Дмитрий Леушкин высказал предположение, что ценники могут достигнуть 55-60 гривен за литр.

Понятно, что такие ценники неподъемные ни для рядовых украинских водителей, ни для перевозчиков, ни для аграриев.

Это стало одной из причин, заставивших Кабмин ускорится по принятию "топливного пакета" решений. Напомним— еще до войны обсуждалась идея снижения НДС и акциза на бензин и дизель. По НДС озвучивалось уменьшение с 20% до 7%, по акцизу точные цифры не назывались.

Но тогда ключевые для топливного рынка решения так и не приняли — ограничились небольшим снижением розничных наценок.

Время "Ч" наступило на минувших выходных. Кабмин внес изменения в формулу определения предельно допустимой цены. Отметим, что эти корректировки — не в пользу потребителя. В формуле увеличили логистическую составляющую, а стоимость нефтепродуктов будут учитывать по котировкам на северо-востоке Европы (NWE). Прежняя формула базировалась стоимости нефтепродуктов на границе и более коротком плече доставки, то есть, была ориентирована на белорусский ресурс.

Нововведения значат, что предельная цена на бензин и дизель вырастет, причем, существенно. При этом, даже если посчитать по старой формуле, на вторую декаду марта с учетом роста цен на нефтепродукты получилась бы на уровне 43 гривен. С ориентиром же на Европу может получиться около 50 гривен.

Как отметила первый вице-премьер- министр Юлия Свириденко, увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива.

Чтобы это не вылилось в заоблачные цены на заправках, В Минэкономики пообещали новую формулу не применять до тех пор, пока Рада не проголосует за проект по обнулению акциза и снижению НДС на топливо с 20% до 7% (его уже подготовило правительство).

"Новую формулу будем применять как только Верховная Рада проголосует за снижение налогов. В итоге сети завезут больше топлива, а цена не вырастет. Аналогичное решение по налогам ранее было принято в Польше и других странах ЕС. Мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией на мировом рынке топлива и откорректируем цену логистики и размер доплаты до котировок (премию), как только они уменьшатся",— заявила Свириденко.

По подсчетам Куюна, если брать средние котировки на рынке с начала марта, предельная стоимость бензина составит около 38 гривен, дизеля — около 35 гривен. Это на 8 и 5 гривен соотвественно больше, чем было бы по старой формуле. Но, повторимся, на такие ценники удастся выйти только после отмены акциза и снижения НДС.

"Не исключено, что НДС могут вообще обнулить, такие обсуждения ведутся. Если уберут все налоги, топливо может подешеветь на треть. Плюс мини-НПЗ, которые работали по серым схемам, не будет смысла скрывать свою деятельность, за счет этого предложение на рынке может увеличиться на 30%. Также должна кардинально измениться логистика — рынок переходит на максимально адресные доставки, работу с колес, отказываясь от больших накоплений топлива, так как нефтебазы подвержены большим рискам",— говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Также Кабмин может временно отменить экологические стандарты на топливо, что позволит завозить в Украину, к примеру, бензин Евро-2. Трейдеры говорят, что это дает им больше пространства для маневра и увеличивает выбор каналов поставок.

Впрочем, водители уже беспокоятся. "Евро-4 как временная мера вполне можно. Остальное для современных автомобилей — привет форсунки, клапаны и катализатор. И приборы в лабораториях пересвятить не помешает,— отмечает Артем Корецкий.

Леушкин говорит, что предложенные меры могут лишь на время сдержать ценники.

"Да, все это это снизит цены, но рост нефти и доллара скоро все вернёт обратно. Скажем так: к цене 50 гривен за литр надо быть готовым. Я не утверждаю что такая цена сто процентов будет но шансы велики",— сказал нам Леушкин.

Почем бензин в Европе

Отметим, что рекордные цены на заправках сейчас по всей Европе. К примеру, в Германии, где неделю назад дизель стоил порядка 1,8–1,9 евро за литр, сейчас его продают уже по 2,3-2,4 евро, причем, ценники меняются в буквальном смысле каждый день. Бензин стоит в районе 2-2,2 евро за литр. Во Франции бензин продают по 2,2-2,3 евро, дизель уже 2,6-2,7.

В Польше (которая ранее существенно снизила налоги на топливо) А-95 продают по 1,2-1,4 евро, дизель — по 1,5-1,6 евро. На многих заправках очереди. В Чехии цена бензина — порядка 1,7 евро, дизеля — 1,7-1,8 евро.

Причем, что интересно, на оптовом рынке в Европе котировки упали. С 9 по 11 марта тонна бензина подешевела на 200 евро, дизеля — на 340 евро.

Но на розничных расценках на европейских АЗС снижение оптовых котировок пока не отразилось. "На это потребуется некоторое время",— говорит Геннадий Рябцев. В целом же пока непонятно, отразится ли снижение цен на опте на розничных расценках вообще, ведь тенденция может оказаться краткосрочной, а ценники снова перейдут к росту.