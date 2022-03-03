В Украине стало немного проще с автомобильным топливом. Мы уже писали, что с первого дня войны на АЗС выстроились огромные очереди, а за этим последовал дефицит бензина, дизеля и газа.

Заправки не работали, а найти топливо было очень сложно, а в ряде городов и просто нереально. Что изменилось сейчас? В целом, как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, ситуация на топливном рынке остается непростой.

Тем не менее, работающих заправок стало больше, увеличилось предложение топлива, некоторые АЗС ослабили или сняли ограничения на отпуск ресурса в одни руки. Впрочем, не исключено, что эти улучшения временные. Говорить о стабилизации ситуации с топливом пока не приходится, рынок может накрыть новая волна дефицита.

Разбирались, что из изменилось по топливу, и где можно заправиться.

Как работают АЗС

О том, что несколько военных дней украинцы жили по сути в условиях топливной блокады, мы уже писали. С первого дня войны Беларусь и Россия прекратили поставки ресурса, что особенно сильно ударило по дизелю и газу.

Большинство АЗС тут же ввели ограничения на продажу ресурса в одни руки (по 10-20 литров), некоторые стали работать только на заправку машин критической инфраструктуры, многие вообще закрылись.

На фоне дефицита ценники на тот же дизель взлетели до 40 гривен и даже больше, то есть, фактически нормы государственного регулирования по предельным ценам многие продавцы стали игнорировать.

В условиях, когда большинство АЗС или вообще не работали, или бензина на них все равно не было, несколько дней жили, в частности, Киевская, Харьковская области.

На сегодня ситуация немного улучшилась. Правда, не во всех сетях. Некоторые заявляют, что смогли заполучить ценный ресурс и готовы его продавать людям, у других топливо по-прежнему в дефиците.

Как рассказал нам руководитель отдела маркетинга "БРСМ Нафта" Александр Мельничук, им удалось пополнить запасы дизельного топлива и с сегодняшнего дня они начинают продавать его на заправках без ограничений. "Можно будет залить до полного",- отмечает Мельничук.

Владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин, который несколько дней назад рассказывал рам о жестоком дефиците топлива, в частности, в Харьковской области, говорит, что сейчас заправиться уже можно.

В сети ОККО сняли ограничения по дизельному топливу, но оставили по бензину (в зависимости от региона -20-30 литров на одно авто. По автогазу никаких ограничений нет. На некоторых АЗС (Львов, АЗС №92 и 98, Гамалиевка заправка №91, Черновцы, АЗС №28 и др. купить А-92 и А-95 можно только безналичных картах и талонах, а по всем формам оплаты - только более дорогой Pulls 95.

Компания обновляет карту работающих АЗС и условия отпуска топлива на них на официальном сайте по ссылке (okko.ua/fuel-map).

На WOG сообщают, что заправляют частный транспорт при наличии топлива на конкретной АЗС. «Но наша главная цель сейчас - обеспечить возможность приоритетной заправки специальных служб и критической инфраструктуры. Поэтому принято решение ограничить объем заправки до 20 литров на одно частное авто. Также, что ка касается больших корпоративных закупок, то не проводится заправка больших емкостей (1000 литров и больше), «так как это делает невозможным оперативное обеспечение топливом "Скорых" и ВСУ. Запросы на большие объемы топлива обрабатываем в индивидуальном порядке", - сообщили в сети.

На Socar вчера вышли с официальным заявлением, в котором говорится, что компания не может оперативно подвозить топливо на все АЗС.

Есть карта работающих заправок, которая оперативно обновляется.

Часть АЗС закрыта на обслуживание только спецтранспорта. Но о самом наличии топлива на конкретных заправках не сообщается.

В сети KLO нам сообщили, что работает большинство АЗС, нет никаких ограничений на продажу топлива в одни руки. Если, конечно, само топливо есть на конкретной заправке (рекомендуют уточнять на конкретных заправках, так как ситуация меняется «каждую секунду») . В приоритете - обслуживание спецтранспорта.

При этом на официальном сайте выставили просто таки шокирующие цены на топливо - бензин F100 - 52 гривны за литр, Ventus 95 - 45 гривен, Shebel 95 и 92 - 43 гривны, Disel Ventus - 45 гривен.

Топливные маршруты

"Отметим, что дефицит топлива, который накрыл Украину с первых дней войны, на самом деле был мало связан с остановкой поставок ресурса из России и Беларуси. Склады украинских оптовиков рассчитаны на запас в среднем до месяца, а на момент начала войны и по дизелю, и по автомобильному газу у нас был профицит",- говорит трейдер газового рынка Михаил Шубан.

По его словам, ресурс у оптовиков есть и сейчас, но продать его они фактически не могут.

За последние несколько дней не было сделок, в частности, по газу, хотя ресурса достаточно. АЗС бояться отправлять газовозы, так как непонятно, что с ними может случиться в пути, да и проблемы с водителями сейчас большие. Большинство сетей пока реализуют остатки своего ресурса, которые уже заметно снизились, по многим заправкам есть дефицит газа, цены за последние пару дней выросли на 2,5-3 гривны за литр (АЗС продают газ по 18-25 гривен за литр).

Похожая ситуация и по дизелю и бензину. То есть, с учетом боевых действий, которые существенно повысили риски доставки, и дефицита водителей сети попросту не могут оперативно обеспечивать топливом заправки.

"Но оптовики нацелены на то, чтобы как можно быстрее распродать запасы. Хранить их на больших нефтебазах становится очень опасно, так как объекты враг попросту взрывает. В одном терминале нефтебазы до 3 тысяч тонн топлива, а терминалов может быть несколько. К примеру, сегодняшний взрыв на Черниговской нефтебазе может существенно ухудшить ситуацию с топливом в регионе",- говорит Шубан.

Также на топливном рынке рассказывают, что есть случаи нападения российских войск на бензовозы и газовозы на трассах.

Поэтому улучшение или ухудшение ситуации с топливом в конкретных сетях означает лишь то, сумели ли они завезти партию ресурса.

Что касается перспектив поставки топлива из-за границы то они на данный момент неопределенные. Россия и Беларусь обеспечивали порядка 70% потребностей нашего рынка. В последние годы трейдеры активно развивали морские маршруты, но на данный момент они фактически заблокированы.

О помощи Украине с нефтепродуктами заявило несколько стран. В частности, о том, что будут поставки из Азербайджана, сказал в своем видеобращении Зеленский.

Также о гуманитарных поставках сообщили европейские страны, в частности, Венгрия. Прорабатывается маршрут поставок из Литвы через Польшу.

"Есть несколько перспективных маршрутов, но не думаю, что их стоит открыто обсуждать",- говорит Шубан.

Отметим, что на топливном рынке сейчас стараются не раскрывать данные по запасам топлива и поставкам, говорят, что этой информацией могут воспользоваться враги.

"Мы даже закрыли внешний доступ к нашей системе для подписчиков",- говорит Рябцев. Но эксперты не исключают, что новые волны дефицита топлива вполне возможны.

Что будет с ценами

Отдельный вопрос - по ценам на топливо. Мы уже приводили ценники АЗС KLO = дизель по 45, газ по 22, бензин - по 43-52 гривны за литр. На ОККО бензин А-95 продают по 36,75, 95 плюс - по 38,99, дизель - по 35,99, газ по 19, 64. На БРСМ бензин А95 и дизель стоят 35,99, газ - 24,99.

Средняя цена на обычный бензин по Украине - 35,47 гривен, на дизель - 34,65, на газ - 18,83 гривен за литр.

По обычному бензину и дизелю в Украине по прежнему действует ценовое ограничение - предельные цены рассчитывает Минэкономики с учетом стоимости нефтепродуктов на границе, доставки и курса доллара. Последний раз такие расчеты были накануне начала войны, то есть, по идее, свежие цифры могут появиться уже на днях (если правительство не откажется от этой формулы). Так как нефтепродукты за последнее время на внешних рынках подорожали ( из-за рекордных цен на нефть), а курс доллара вырос, новые ценники будут выше нынешних.

Но, ка видно, и сейчас предельные цены не сильно соблюдают. Полюс обычного топлива на заправках может не быть, а цены на премиальные бензин и дизель, а также на газ государство не регулирует.

"Будут расти цены, в первую очередь, из за курса, так как трейдерам нужно закупать ресурс уже в новых условиях",- подытожил Шубан.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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