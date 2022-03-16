Институт изучения войны (США) опубликовал 16 марта свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, локальные атаки российских войск на уровне рот и батальонов к северо-западу от Киева 14-15 марта, вероятно, указывают на крупномасштабные наступательные операции, которые российские силы, пытающиеся окружить Киев, могут предпринять в это время.

"Российские войска не вели наступательных операций к северо-востоку от Киева, в районе Сум, а лишь ограниченные (и безуспешные) атаки юго-восточнее Харькова. Усилия России по формированию сил, включая призывы резервистов и новобранцев, а также текущую переброску сирийских боевиков в Россию и Беларусь, не смогут изменить баланс сил вокруг Киева в течение ближайшей недели", - сказано в свежей сводке института, обнародованной в Facebook.

По данным Института изучения войны, российские силы не проводили одновременных атак по своим многочисленным направлениям наступления через Украину с 4 марта и вряд ли будут делать это на следующей неделе.

"Российские силы на юго-востоке Украины продолжают демонстрировать наибольшие на сегодняшний день возможности и неуклонно продвигаются по трем направлениям: на северо-восток от Херсона, а также захватывая территории в Донецкой и Луганской областях и сокращая украинский котел в Мариуполе. Российские силы вряд ли смогут успешно окружить Николаев и угрожать Одессе в ближайшем будущем, но сохранят свободные резервы морской пехоты, которые могут провести десантную операцию или высадиться для усиления российских наземных операций, поскольку Россия использовала морскую пехоту в других местах", - сказано в сообщении.

Также эксперты предполагают, что Россия может попытаться окружить Запорожье, продвигаясь на северо-восток вверх по западному берегу Днепра после того, как не смогла прорваться через украинские силы непосредственно к югу от города на восточном берегу.

"Российские силы медленно, но верно продвигаются против украинских защитников на линии соприкосновения на Донбассе и, вероятно, стремятся вытеснить их с подготовленных оборонительных позиций", - сообщили в институте.

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