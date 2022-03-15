Генеральный штаб Украины рассказал о ситуации на фронте по итогам 20-го дня войны. Противника остановили на многих направлениях, он несет потери в живой силе и технике. Об этом информирует Генштаб на Facebook.

"Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство", - заявили в ведомстве.

ВСУ развернули части резерва и на определенных направлениях перешли в контрнаступление. Так, продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя.

"Азов" разбил одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, ​​одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.

"Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны", - добавили в Генштабе.



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