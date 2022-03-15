Добровольцы территориальной обороны будут приравниваться к ветеранам войны, воюющих в ВСУ.

За соответствующий закон проголосовало 344 депутата Верховной Рады.

Так, документ №7151 предусматривает внесение изменений в пункт 19 части первой статьи 6 и пункт 11 части второй статьи 7 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Отныне все добровольцы ТРО будут признаваться ветеранами боевых действий по окончанию войны, а в случае потери работоспособности смогут рассчитывать на соответствующую пенсию человека с инвалидностью.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий добровольцам определит Кабмин. Кроме того, нардепами составлен перечень лиц, чьи родственники смогут получить статус семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

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