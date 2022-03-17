Вечером в среду, 17 марта, в Киеве снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. Там возник пожар, кроме того, был поврежден газопровод низкого давления.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Как оказалось, удар по частному сектору на киевском Подоле пришёлся по дому и офису известного продюсера Юрия Фалесы, который ранее продюсировал Ани Лорак. Об этом он сообщил в соцсети. По словам Фалеса, все живы.

Ранее мы писали, что 16 марта российские войска продолжили обстреливать Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе.

Также сообщали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Там начался пожар, есть погибший.

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