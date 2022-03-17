Утром в четверг, 17 марта, в Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям в 05:02. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этажах, а также пожар в квартире на 16-м этаже.

К 05:49 возгорание на площади 20 кв.м ликвидировали. Людей с 11-го этажа дома эвакуировали. Проводятся аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек.

Напомним, утром во вторник в Киеве обстреляли три жилые многоэтажки и частный дом.

Также мы писали о том, что в среду в Киеве под обстрел попала еще одна жилая многоэтажка: дом обрушился, пострадали люди.

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