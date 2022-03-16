Глава Киевской военно-гражданской администрации Николай Жирнов объяснил введение в столице комендантского часа на целые сутки борьбой с диверсионно-разведывательными группами.

"Спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение", - заявил Жирнов.

Всего, по его словам, в столице задержали 105 человек по подозрению в диверсионной деятельности.

Кроме того, Жирнов сообщил, что Киев подготовлен к обороне города на все 100%, а враг деморализован и уже неделю не может ни на шаг приблизиться к столице.

Жирнов добавил, что самыми опасными направлениями были и остаются Житомирское, Вышгородское и Броварское.

Ранее "Страна" сообщала, что в связи с круглосуточным комендантским часом отменили эвакуацию жителей Киевской области.

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