Рано утром в четверг, 17 марта, российские войска нанесли удар по городу Мерефа в Харьковской области. В результате разрушены школа и дом культуры, повреждены расположенные рядом с ними жилые дома. Есть потери среди украинских военнослужащих, среди гражданских жертв нет.

Об этом со ссылкой на главу местной громады Вениамина Ситова сообщает "Суспильне".

"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем находились люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать, военных отправили в больницу", - рассказал Ситов.

После удара по школе в Мерефе начался масштабный пожар, очевидцы публикуют видео:

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