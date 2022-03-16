В Харькове обстреляли рынок на Салтовке. Торговые ряды охватил пожар, виднеются огромные клубы дыма. В результате, есть погибшие и раненые. Их количество уточняется.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на данные центра экстренной медпомощи.

Медики скорой продолжают работать на месте.

Также в соцсетях публикуют видео последствий обстрелов на Павловом поле. Судя по кадрам, разрушения масштабные.

Напомним, ночью войска РФ наносили удары по Харькову, снаряд попал в школу.

Также мы писали, что горсовет Харькова назвал наиболее пострадавшие районы города. Всего разрушено шесть сотен домов.

Кроме того, сообщалось, какие объекты инфраструктуры в Харькове пострадали из-за обстрелов российскими войсками в первые 14 дней войны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.