В результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 квадратных метров. Пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"За прошедшие сутки добавилась еще одна "горячая точка" на карте Харькова. В результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м., провели эвакуацию людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего.

Всего вчера из-под завалов были спасены 4 человека, из-под обломков строительных конструкций были извлечены тела двоих погибших.

"Только по подтвержденным данным с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателями пришлось доставать из-под завалов. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", - сообщили в ГСЧС.

В соцсетях харьковчане публикуют видео ночных ударов по Харькову и его окрестностям.

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