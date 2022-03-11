В России Министерство обороны заявило, что вчерашний удар по Харьковскому физико-техническому институту наносили не российские войска.

Соответствующее заявление было озвучено в ходе рабочей встречи сегодня, 11 марта.

Российская сторона утверждает, что взрыв там устроили "украинские националисты", чтобы "скрыть работы по ядерной тематике".

Напомним, что там находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов.

По данным СБУ, "уничтожение ядерной установки и хранилищ может привести к масштабной экологической катастрофе".

Ранее "Страна" сообщала, что войска РФ обстреляли Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".