По состоянию на 15 марта войска РФ продолжают штурмовать Мариуполь и Рубежное. На Северо-Востоке страны противник копит силы для осады Сум и Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По данным Вооруженных сил Украины, в течение двадцатого дня войны противник не пытался идти в активное наступление, занимаясь восполнением текущих потерь, вербовкой наемников из других стран и решением логистических проблем. На данный момент известно об организации центров подготовки военных в российском Смоленске, а также белорусских Гомеле и Бобруйске.

На Волыни противник отстаивает позиции вдоль украинско-белорусской границы, в ВСУ ожидают провокации для оправдания привлечения ВС Беларуси.

Около населенных пунктов Гута-Межигорска, Лютеж и Макаров враг безуспешно пытался прорвать оборону, нападение отразили. Кроме того, известно о наращивании российского контингента около Чернигова для возобновления штурма областного центра.

На Северо-Востоке страны главными целями противника остаются Сумы и Харьков. Войскам РФ не удалось закрепиться в районе Лисичанска, после чего враг был вынужден отступить. Сейчас активные бои идут около Рубежного и на окраинах Мариуполя.

По данным Генштаба, из-за резкой потери мотивации в своих рядах ВС РФ все чаще нарушают международные конвенции, нападая на гражданских, а также препятствуя проезду гуманитарных конвоев и созданию "зеленых коридоров".

Напомним, Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине по состоянию на 15 марта.

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