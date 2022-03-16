В "Укрзализныце" заявили, что инфраструктура станции "Запорожье-2" получила повреждения в результате обстрела. Персонал и пассажиры не пострадали.



Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в Фейсбуке.

"В результате вражеских обстрелов получила повреждения инфраструктура станции "Запорожье-2". Персонал и пассажиры не пострадали", - сообщила "Укрзализныця".

Также в компании добавили, что на станции повреждены пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла.

Кроме того, на станции находились пригородные поезда без пассажиров, у них повреждены окна.

"Укрзализныця" обещает в кратчайшие сроки восстановить всю поврежденную инфраструктуру.

"Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции "Запорожье-2", будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города", - заявили в компании.

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