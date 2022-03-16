В среду, 16 марта, на железнодорожном вокзале в Запорожье произошел взрыв. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Об этом рано утром 16 марта в Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен. На месте работают соответствующие службы", - написал Куртев.

Также секретарь Запорожского городского совета призвал горожан не паниковать и не распространять фото и видео с места взрыва.

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