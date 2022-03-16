Российские военные разгромили Бучанский горсовет и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров
Во вторник вечером, 15 марта, российские военнослужащие совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые под обстрелами помогали жителям города.
Об этом сообщает пресс-служба Бучанского горсовета на своей странице в Facebook.
Также там опубликовали список пленных:
- Гапченко Дмитрий Александрович;
- Черкасский Леонид Ефимович;
- Цыган Николай Владимирович;
- Ющенко Анатолий Викторович;
- Уманец Владимир Александрович (охрана);
- Матюк Сергей Александрович.
Кроме того, в горсовете добавили, что российские военные, когда уезжали, выбросили паспорта пленных и другие документы. В связи с этим Бучанский городской совет обратился к Офису президента Украины, вице-премьеру Ирине Верещук, Киевской ОВА, Киевской областной государственной администрации, чтобы они помогли с освобождением сотрудников.
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