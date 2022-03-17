Российские СМИ сообщили, что в занятом Россией Херсоне создали новый "орган власти" - "Комитет спасения за мир и порядок".

В него вошел Кирилл Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и местный антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела.

Судя по видео, опубликованному российскими телеканалами, их совещание проходило в здании областной администрации, ведел его Стремоусов. Украинские СМИ уже обвиняли его в том, что он помогает россиянам задерживать проукраински настроенных горожан.

На видео Стремоусов заявляет, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

Напомним, ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР". После этого две трети депутатов облсовета на экстренном заседании отвергли эту идею.

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