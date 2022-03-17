Россия ответила отказом на требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН постановил, что "военные операции", которые начались на территории Украины 24 февраля, должны быть немедленно прекращены, а любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, контролируемые РФ, не должны предпринимать шаги по их продолжению.

На решение Международного суда ООН уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. "Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - написал он в Тwitter.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным ВОЗ, с начала войны на медработников и больницы Украины было совершено 43 целенаправленные атаки. В ВОЗ заявляют, что никогда и нигде в мире не видели такого количества атак на систему здравоохранения, как сейчас в Украине.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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