Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. О

б этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского постпредства при всемирной организации в Twitter.

"Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине", - отмечается в тексте. Дата и время заседания не уточняются.

Ранее "Страна" писала, что международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить войну в Украине. А до этого Россия представила проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации в Украине. Он предусматривает прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц из городов, которые находятся на линии фронта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.