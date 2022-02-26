В субботу, 26 февраля, во Львовской области высадился российский десант. ВСУ дали отпор.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле", - сообщил мэр.

Напомним, ранее Садовой предупреждал о диверсантах во Львове, которые носят красные повязки.

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