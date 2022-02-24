Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе диверсанты. По его словам, они носят красные повязки.

Об этом он со ссылкой на данные от антитеррористического штаба сообщил в соцсети.

"Люди в форме камуфляжа с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением - сразу сообщайте на 102. Будьте бдительны и осторожны!", - написал мэр Львова.

Напомним, в Украине ввели военное положение после того, как рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу продолжаются в нескольких украинских городах.

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